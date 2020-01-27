Son Dakika › Güncel › Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika
Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı
6 saat önce
DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye
uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla H.A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.Terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra Denizli'ye geldiği saptanan H.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Denizli
Son Dakika ALS hastası yaşlı kadının karnına yoğun bakımda kesici cisimle 'ATT' yazıldı Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı