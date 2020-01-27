Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı

6 saat önce

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı, System.String[]
DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla H.A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.Terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra Denizli'ye geldiği saptanan H.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Denizli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
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