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Denizli'deki trafik kazası

56 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde dün otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'deki trafik kazası, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde dün otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi yakınlarında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Beydilli Mahallesi Çötel Cami İmamı Ramazan Kılınçkaya burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kılınçkaya'nın cenazesi Afyonkarahisar Dinar ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Dün yaşanan kazada M.Ç. idaresindeki 20 PU 704 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında yanındaki aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen Ramazan Kılınçkaya'nın kullandığı 20 L 3742 plakalı motosiklete çarpmıştı.
Işıklı Mahallesi, Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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