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Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü

02.09.2021 06:51
Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 gün önce sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 gün önce sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Bulvarı'nda sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24) tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ferdi Yüreci yönetimindeki 20 AAY 020 plakalı otomobil, 28 Ağustos'ta İzmir Bulvarı'nda boş sulama kanalına devrilmişti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Yüreci, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü

Merkezefendi, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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