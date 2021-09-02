Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 gün önce sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Bulvarı'nda sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24) tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ferdi Yüreci yönetimindeki 20 AAY 020 plakalı otomobil, 28 Ağustos'ta İzmir Bulvarı'nda boş sulama kanalına devrilmişti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Yüreci, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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