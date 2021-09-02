Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir Bulvarı'nda sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24) tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altay ısrarla "4" dedi ama takım arkadaşları oralı olmadı! O an Karadağ maçına damga vurdu

Nusret Çetinel yasa boğdu! Herkes onu Bizim Evin Halleri Şadan olarak tanıyor