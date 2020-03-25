Denizli'deki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Denizli'deki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole yuvarlanarak alev alan otomobilin sürücüsü öldü.
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole yuvarlanarak alev alan otomobilin sürücüsü öldü.
Cengiz Matpan'ın (37) kullandığı 20 FZ 616 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Ters dönen otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Matpan, olay yerinde ambulans ekibinin yaptığı müdahale sonrası kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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