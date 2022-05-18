Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildi

18.05.2022 12:21
Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü, eşi ve 6 yaşındaki çocukları toprağa verildi, tır sürücüsü cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü, eşi ve 6 yaşındaki çocukları toprağa verildi, tır sürücüsü cezaevine gönderildi.

Dün yaşanan kazada ölen Hüseyin Erten (28) ve eşi Yasemin Erten (25) ile 6 yaşındaki oğulları Osman Erten'in cenazeleri, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morgundan alınarak Düzbel Mahallesi meydanına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Aile yakınlarının gözyaşı döktüğü törene Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da katıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sürücünün, ifadesinde lastiğin patlaması nedeniyle durakladığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği de ortaya çıktı.

Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında duraklayan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan çarpan 20 LV 048 plakalı otomobildeki sürücü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten olay yerinde, oğlu Osman Erten ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildi - Son Dakika


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