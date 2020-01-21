Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika

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Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü
6 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:38 Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Dün Hüseyinler Mahallesi yakınlarında Şemsettin Ünlü yönetimindeki 15 HR 981 plakalı otomobilin şarampole düşmesi sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan Emine Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Şemsettin Ünlü'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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