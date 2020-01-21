Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika

Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Dün Hüseyinler Mahallesi yakınlarında Şemsettin Ünlü yönetimindeki 15 HR 981 plakalı otomobilin şarampole düşmesi sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan Emine Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Şemsettin Ünlü'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şemsi Tebrizi, Denizli, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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