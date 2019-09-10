Son Dakika Haberleri: Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü

9 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesinde önceki gün, kullandığı 20 V 1438 plakalı otomobille park halindeki kamyona çarpma sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Kemal Türk, Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Türk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli, Kocabaş, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak?
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]