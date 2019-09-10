Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü
9 dakika önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesinde önceki gün, kullandığı 20 V 1438 plakalı otomobille park halindeki kamyona çarpma sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Kemal Türk, Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Türk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak? Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik