Son Dakika Haberleri: Denizli'deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor

29 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaparak bölgede yaşanan trafik sorununu çözdü.

Denizli'deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaparak bölgede yaşanan trafik sorununu çözdü.

Denizli genelinde hızla artan nüfus ve araç sayısına da yeni önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi akıllı kavşaklarla da trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 29 Ekim Bulvarı ile Şirinköy yolunu birbirine bağlayan, Bahçelievler ile Merkezefendi Mahalleleri'nin kesişiminde yer alan Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 akıllı kavşakta düzenleme yaptı. Hastane kavşağı olarak bilinen bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olmasının amaçlandığı düzenleme ile 2 gidiş-2 geliş şeritli yol ve sağ-sol dönüşlere imkan sağlayan akıllı kavşak, kısa süre önce faaliyete alındı.

Denizli'nin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi sonucu, Merkezefendi ve Bahçelievler Mahallelerinin kesişimi ile 29 Ekim Bulvarı'ndan Şirinköy Yoluna akan trafik rahatladı. Kavşağı 2 gidiş 2 geliş şekline ve sağ-sol dönüşlere de imkan sağlayan bir hale getirdik. Yoğun bir şekilde kullanılan bölgemizde yapılan çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözdük. Denizlimize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ
Bahçelievler, 29 Ekim, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki trafik sorunu akıllı kavşaklarla çözülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]