Denizli'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Denizli'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

03.03.2022 17:20
Denizli'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

Denizli'de yaşayan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısın???????a tepki gösterdi.

Denizli'de yaşayan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısın???????a tepki gösterdi.

Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirilen protestoya Ukraynalıların yanı sıra bir grup Türk vatandaşı da destek verdi.

Ukrayna ve Türk bayrakları ile "Ukrayna'ya destek ver" ve "savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini istedi.

Grup adına konuşan Mila Eymir, masum insanların kanının akmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın durması için yaptığı çalışmalar ve Türk halkından gördükleri desteğe teşekkür ettiklerini dile getiren Eymir, şöyle konuştu:

"Savaşmak için değil barış için buradayız. Hepimiz savaşa karşıyız. Ukrayna 7 gündür Rus askeriyle savaşıyor. Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ukrayna topraklarında yaşanan bu dehşeti durdurmak için buradayız. Ukrayna halkının huzur içinde yaşayabilmesi için çocuklar ağlamasın diye buradayız. Bodrumlarda, metrolarda yaşayan çocuklar ve kadınlara yardım etmek istiyoruz. Ukrayna 30 yıldır bağımsız bir devlet ve böyle kalmak istiyor. Türk halkına minnettarız. Ukrayna halkına çok destek oldular."

Slogan atan gruptakiler daha sonra İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nı okudu. Marşlar okunduğu sırada bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Denizli, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika


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