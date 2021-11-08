Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli miktar ve cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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