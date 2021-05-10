Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Mayıs'ta kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si yabancı 18 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda 91 uyuşturucu hap, 341 gram metamfetamin, 3 bin 85 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu,1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 8 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğerler şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.