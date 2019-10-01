Son Dakika Haberleri: Denizli'deki uyuşturucu operasyonu
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonu

45 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde evinde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde evinde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Denizler Mahallesi'nde evinde 16 kilogram esrar ile yakalanan ve gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Denizler Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 16 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirilmiş, şüpheli İ.A, gözaltına alınmıştı.

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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