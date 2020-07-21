Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11'i tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 174 gram esrar, 170 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 134 ecstasy, 2 hassas terazi, 2 tüfek, tabanca,13 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adliyeye mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.