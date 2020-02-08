Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucu sattığı belirlenen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu sattığı belirlenen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pamukkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, uyuşturucu alıcısı gibi davranarak Güzelköy Mahallesi'nde A.D'nin evine geldi. Jandarma ekibine, 300 gram esrar satmaya çalışan ev sahibi, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, eve uyuşturucu almak için geldiğini belirlediği 4 kişiyi daha yakaladı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise Savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklanan A.D'nin, uyuşturucu almaya gelenleri "Dövüş horozu almaya geldim" parolasıyla evine aldığı öğrenildi.

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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