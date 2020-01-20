Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 48 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 500 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.