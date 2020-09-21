Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 19 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 158 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 67 gram esrar, 17 gram eroin, 20 kök hintkeneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.