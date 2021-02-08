Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

08.02.2021 18:00

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 1294 gram esrar, 119 gram eroin, 26 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1065 birim bonzai, 451 yeşil reçeteyle satılan hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 tabanca, 5 mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
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