Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,6 gram metamfetamin, 91 gram eroin, 16 ecstasy ve ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
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