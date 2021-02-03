Denizli'de bir otomobilin bagajına gizlenmiş 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen otomobilin il sınırlarına girmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği Jibby'nin katıldığı çalışmada, aracın bagaj bölümüne zulalanmış 100 gram eroin bulundu.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika