Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama - Son Dakika

Otogarda yolcu otobüsünden inen şüphelinin valizinde 254 gram metamfetamin ile diğer adreslerde 41 gram eroin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adres ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 15 ayrı adres ile otogarda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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