Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

6 saat önce

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama, System.String[]

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adres ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 15 ayrı adres ile otogarda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Otogarda yolcu otobüsünden inen şüphelinin valizinde 254 gram metamfetamin ile diğer adreslerde 41 gram eroin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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