Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik, önceden belirlenen 15 ayrı adres ile otogarda eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi, gözaltına alındı. Otogarda yakalanan bir şüphelinin valizinde 254 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Diğer adreslerde yapılan aramalarda 41 gram eroin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 adet uyuşturucu hap, 1 terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 lira para ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
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