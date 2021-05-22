Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, M.K ile M.Y, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, O.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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