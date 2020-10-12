Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Dört ayrı adresteki aramalarda 7 gram metamfetamin, 230 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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