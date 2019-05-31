Son Dakika Haberleri: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

1 saat önce

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4'ü kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4'ü kadın 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, bazı kadınların uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalar sonunda harekete geçen ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, uyuşturucuyu imha edebilmek amacıyla evlerinin banyo ve tuvaletlerine özel gider düzenekleri yaptırdıkları görüldü.
Kadınlardan birinin tuvalete attığı 363 uyuşturucu hap görevlilerce çıkartıldı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde de 430 uyuşturucu hap bulundu. Suç geliri olduğu tahmin edilen yaklaşık 11 bin liraya el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:19 Kaynak: AA
Denizli, Güncel
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