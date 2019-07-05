Son Dakika Haberleri: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

1 saat önce

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcıları vasıtasıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girildi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İkametlerde, dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda 124 gram skunk, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 37 tabanca fişeği, 10 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, biri yabancı uyruklu 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada şüphelilerden uyuşturucu temin eden 29 kişinin de tespit edildiği öğrenildi.
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:27 Kaynak: AA
denizli, Güncel
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