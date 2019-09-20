Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı uyuşturucu şebekesi tespit edildi.

Önceden belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Jiby"nin de katıldığı aramalarda 10 gram eroin, 11 gram esrar, 14 ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.