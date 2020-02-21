Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli'de 18 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametindeki aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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