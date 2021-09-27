Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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