Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde sattıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların kullandığı bir otomobilde dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 23 gram sentetik uyuşturucu ve 341 gram eroin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.