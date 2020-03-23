Denizli'deki uyuşturucu oprerasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Şüphelilerin üzerinde ve oturdukları yerlerde yapılan aramada, 443 gram metamfetamin, 277 gram eroin, 233 gram esrar, 17 sentetik hap, çakmak görünümlü hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Denizli 'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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