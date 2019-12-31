Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu kent merkezinde piyasa sürdükleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.