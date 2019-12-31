Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu kent merkezinde piyasa sürdükleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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