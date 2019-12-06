Denizli'deki yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu edildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Merkezefendi Mahallesi'nde üç katlı evin orta katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen anne Ümmü A. ile çocukları Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna A'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Evde oturan Osman Akpınar'ın babası Molla Akpınar, gazetecilere açıklamasında torunları ve gelininin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Can kaybı yaşanmadığı için şükrediyoruz. Gelinimin kollarında küçük yanıklar var. Çevreden yetişen vatandaşlar balkondan tırmanıp çocukları kurtarmış. İtfaiye ekiplerine ve çocukları kurtaranlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezefendi Mahallesi'nde üç katlı evin orta katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım isterken, vatandaşlar da demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkarak mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtarmıştı.