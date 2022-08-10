2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika
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2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi

10.08.2022 15:23
2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi

Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Muğla'da ortadan kaybolan şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine çalıştığı evlerde arama çalışması başlatıldı.

Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Muğla'da ortadan kaybolan şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine çalıştığı evlerde arama çalışması başlatıldı.

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında kayboldu. 13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Çalışmalara Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makineleri de destek verdi.

Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Denizli, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2009'da ortadan kaybolan inşaat işçisinin cinayete kurban gittiği şüphesi - Son Dakika
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