Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Denizli'den 6 ayda toplam 137 kişi sınır dışı edildi

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü, son 6 ayda Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapıp, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan yabancı uyruklu 137 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ve Denizli'de başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında son 6 ayda toplam 137 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. İçinde cezaevinden tahliye olan, izinsiz çalışan ve yasal kalış sürelerini aşan yabancı uyrukluların da bulunduğu 137 kişi, 'Kamu Düzenini veya Kamu Sağlığı Açısından Tehdit' oluşturdukları gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla sınır dışı edildi.