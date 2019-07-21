Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
1 saat önce
Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den yılın ilk 6 ayında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye
'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli
'den yılın ilk 6 ayında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:47
Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı