Son Dakika Haberleri: Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
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Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı

1 saat önce

Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den yılın ilk 6 ayında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.

Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı, System.String[]
Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den yılın ilk 6 ayında 650 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye, Denizli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:47 
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