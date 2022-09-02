Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

02.09.2022 09:21
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Denizli'den ağaç kesimi işi için Burdur'a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'den ağaç kesimi işi için Burdur'a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'ın Yahşiler Mahallesi'nden ormandaki ağaç kesimi için ekip arkadaşlarıyla bölgeye giden Yılmaz Dukan (42), kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Dukan'ın yardımına bölgedeki diğer işçiler yetişti. Arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından ağır yaralı çıkarılan Dukan için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dukan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Dukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dukan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, acı haberi ise Yahşiler Mahallesi'ndeki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Yeşilova, Denizli, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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