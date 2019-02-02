Denizli'den Ankara Çıkarması

Millet İttifakı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İYİ Partili Ümit Bahtiyar, seçim kampanyasında nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili olarak bilgi vermek ve istişarelerde bulunmak maksadıyla Ankara'ya gitti.

Millet İttifakı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İYİ Partili Ümit Bahtiyar, seçim kampanyasında nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili olarak bilgi vermek ve istişarelerde bulunmak maksadıyla Ankara'ya gitti.



Ankara ziyaretinde İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret eden Bahtiyar'a İYİ Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozkurt, Çameli Belediye Başkan Adayı Ender Yılmaz, Kale Belediye Başkan Adayı Necati Tah Al, Baklan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yağcı, Çardak Belediye Başkan Adayı Erdil Cengiz'de eşlik etti.



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Bahtiyar, "Ankara'da seçim kampanyamız ile ilgili genel merkezimizi ziyaret ederek, yürüteceği seçim kampanyası ile ilgili bilgilerimizi aldık. Denizli yerelinde yürüteceğimiz kampanyamız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıştırmadan, kavga etmeden, gücünü birliğinden alan bir Denizli mümkün anlayışı ile hareket edeceğiz. Kimse ile kavga etmeden, her zaman olduğu gibi gerçekleri ve doğrularımızı söylemeye devam edeceğiz" dedi



İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, İYİ Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu, Cihan Paçacı ve Koray Aydın ile görüştü. - DENİZLİ

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