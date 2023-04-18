"Dayanacak gücüm kalmadı" diyen fil ayağı hastası Karaoğlanoğlu, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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"Dayanacak gücüm kalmadı" diyen fil ayağı hastası Karaoğlanoğlu, yaşamını yitirdi

18.04.2023 13:49

Denizli'den Antalya'ya iş için giden güvenlik görevlisi, kaldığı otelde sivrisinek ısırması sonucu fil hastalığına yakalandı. 9 senedir insanların arasına çıkma hayaliyle yaşarken durumu kötüleşen ve "Dayanacak gücüm kalmadı" diyen talihsiz adam, son nefesini verdi

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar geldi. Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.

YARDIM KONUŞMASINDA SAATLER SONRA FENALAŞTI

Mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan, fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yaptıkları çağrıyla gündeme geldi. Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

ENTÜBE EDİLDİ

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

"ÇARE BULAMADIK"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, "Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık" dedi.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

"ÇEKECEK GÜCÜM KALMADI" DEMİŞTİ

"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur" diyen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, "Denizli'de iş problemi yaşadığım için yaz sezonunda Antalya'ya çalışmaya gittim. Bu gittiğim yılarda işçi lojmanında kaldığım gece dinlenirken bir sivrisinek beni soktu. Sonra rahatsızlık yaşamam üzerine doktorlara gittim ve kendileri bana durumu soğuk algınlık olarak nitelendirdiler. Yaz sezonun bitimine doğru farklı olarak nitelendirme yapmaya başladılar. Bu hastalığa 2014 yılının Ağustos ayından beri çekiyorum. Başlangıçta bu kadar acı vermiyordu ve hayatımı kısıtlamıyordu. İlerleyen süreçte hayatımı altüst etti. Doktorlar bilimsel araştırma yapmıyor. Tedavi bulmak için doktorların herhangi bir önerisi yok. Bana 'Biz de hastalığı senin yaşantılarından öğreniyoruz' diyorlar. Türkiye'deki tüm doktorlardan ricam bu hastalığın tedavisini bulun. Ben doktorlara yardımcı olayım ve onlar da bana yardımcı olsun. Enfeksiyonlar 2015 yılından itibaren akmaya başladı" diyerek çaresizliğini dile getirmişti.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • serkan akgül: ŞU HABERDEN SONRA BEN BU KİŞİYİ ALLAHIN İZN,YLE İYİ EDERDİM DİYEN BİR DOKTOR VARMI ACABA MEMLEKETTE ÇOK MERAK EDİYORUM ALLAH RAHMET EYLESİN 2023 YILINDAYIZ ADAMCAĞIZ RESMEN GÖZGÖRE GÖRE GİTTİ Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa 'Dayanacak gücüm kalmadı' diyen fil ayağı hastası Karaoğlanoğlu, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dayanacak gücüm kalmadı" diyen fil ayağı hastası Karaoğlanoğlu, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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