Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

15.06.2022 21:37
Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Denizli'den Antalya'ya gitmekte olan tur midibüsünün, Korkuteli ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya'ya gitmekte olan tur midibüsünün, Korkuteli ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den, Antalya istikametine seyir halinde bulunan Salih Topçu, idaresindeki 39 ABG 832 plakalı tur midibüsü, Yukarı Karaman mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yan devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan bir kadın turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada 19 turist, 2 rehber ve şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Turistlerin Kazakistan, Polonya, Rusya, İngiltere ve Hollanda uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadın turistin cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

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Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı Kırsaldaki Gençler Antalya'yı Geziyor Kırsaldaki Gençler Antalya'yı Geziyor
Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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