Son Dakika Haberleri: Denizli'den Barış Pınarı Harekatı'na "elmalı" destek
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Denizli'den Barış Pınarı Harekatı'na "elmalı" destek

48 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 20 ton elma harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Denizli'den Barış Pınarı Harekatı'na

Denizli'nin Çivril ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 20 ton elma harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.


Çivril Belediyesince başlatılan kampanyada üreticilerin bağışladığı yaklaşık 20 ton elma, Kızılay aracılığıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gönderilmek üzere kamyona yüklendi.


Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren tüm üreticilere teşekkür etti.


Elmaların yüklendiği kamyon, yapılan duanın ardından asker selamıyla uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Kızılay, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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