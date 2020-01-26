Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği - Son Dakika

Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.



Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye 1466 adet çadır yardımı yapıldı. Denizlili hayırseverler tarafından temin edilen 2 tır battaniye de bölgeye gönderildi.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi tarafından kuru gıda, süt, bebek bakım setleri ve giysilerle yüklü bir kamyon da ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.