Son Dakika › Güncel › Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği - Son Dakika
Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği
14 dakika önce
Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye 1466 adet çadır yardımı yapıldı. Denizlili hayırseverler tarafından temin edilen 2 tır battaniye de bölgeye gönderildi.
Öte yandan Merkezefendi Belediyesi tarafından kuru gıda, süt, bebek bakım setleri ve giysilerle yüklü bir kamyon da ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.
Son Dakika Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler! Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık