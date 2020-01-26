Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği - Son Dakika

Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği

14 dakika önce

Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.

Denizli'den deprem bölgesine çadır ve battaniye desteği, System.String[]

Denizli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 1466 çadır ile 2 tır dolusu battaniye gönderildi.


Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye 1466 adet çadır yardımı yapıldı. Denizlili hayırseverler tarafından temin edilen 2 tır battaniye de bölgeye gönderildi.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi tarafından kuru gıda, süt, bebek bakım setleri ve giysilerle yüklü bir kamyon da ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı.

Denizli, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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