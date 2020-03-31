Denizli'den dünyaya dağıtılacak kekikler ekilmeye başlandı - Son Dakika
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Denizli'den dünyaya dağıtılacak kekikler ekilmeye başlandı

6 saat önce

Denizli'den dünyaya dağıtılacak kekikler ekilmeye başlandı Denizli kekik üretiminde Türkiye'de zirvede Kekik üreticisi Ali Azak: "Kekik dikildiğinde 6-7 yıl verimi sürer" "Kekik güzel bakılırsa 10-15 yıl ömrü olur" DENİZLİ - Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i Türkiye'de, bu üretimin ise...

Denizli'den dünyaya dağıtılacak kekikler ekilmeye başlandı

Denizli kekik üretiminde Türkiye'de zirvede

Kekik üreticisi Ali Azak: "Kekik dikildiğinde 6-7 yıl verimi sürer"

"Kekik güzel bakılırsa 10-15 yıl ömrü olur"


DENİZLİ - Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i Türkiye'de, bu üretimin ise yüzde 90'ının karşılandığı Denizli'de çiftçiler kekik dikimine başladı. Denizli'de tütün üretmek yerine kekik diken üreticiler, Türkiye ve dünyadaki kekik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Denizli'de ilk kekik üretimi için adımlar 1992 yılında atıldı. En çok kekik üretimi ise Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerinde yapılıyor. Türkiye'nin kekik üretimi açısından en önemli kentlerinden biri olan Denizli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sık sık bilgilendirmeler yapıyor. Dünyaya kekik ihracatının yüzde 75'lik kısmı Denizli'den gerçekleşiyor. Denizli ve çevresinde üretilen kekikler 85 ülkeye ihracat ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre Türkiye'de üretilen 17 bin 965 ton kekiğin 15 bin 729 tonu Denizli'de gerçekleşti.

2020 yılının kekik üretimi için ilk fideler toprağa dikildi. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde ise üreticiler hasada başlamayı planlıyor. Denizli ve genelinde bu yıl üretimin daha da arttırılması hedefleniyor. Tarlalarda hummalı bir çalışma yürüten çiftçiler, kekiği toprak ile buluşturuyor.

Tarlada kekik üretiminde çalışan Nuray Avran, kekiklerin tohumları dikilmesinin ardından küçük fidanlar haline gelmesinin ardından toplandığını belirtti. Avran, "Kekikleri ocaktan çekiyoruz, köklerini suya bandırıyoruz ilk etapta sonra dikmeye başlıyoruz. Makinede dikiliyor arkasından çiğniyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir gün önceden hazırlık yapıyoruz"

Kekik fidanlarını diken Serkan Dibek ise, "Bir gün önceden fidanını çekiyoruz, hazırlığını yapıyoruz ve su tankerini hazırlıyoruz. Toprağın durumuna göre belli bir kısım makine ile dikiliyor, arkadan gelen arkadaşlar ise çiğniyor ve kalan boş yerleri dikiyor. Daha iyi ve sağlıklı olmasını gerektirecek şekilde ayarlıyoruz" dedi.

"Kekik dikildiğinde 6-7 yıl verimi sürer"

Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde ve diğer ilçelerde kekik üreticileri yeni kekiklerini dikmeye başladı. Kekik üreticisi Ali Azak, "Mart ayının son haftasında başlar Nisan ayının sonuna kadar devam eder. Fidanın taze olması toprağın nemli olması, can suyu verilmesi kekiğin daha iyi tutması için bunlar gereklidir. Fidana can suyu tanker ile traktörde bulunan makineye, oradan her dikicinin önünde çeşmesi var can suyu oradan verilmesinin ardından toprak daha nemli tutuluyor. Kekiğin daha güzel tutmasını sağlıyor. Kekik dikildiğinde ilk yılda fazla bir şey olmaz 2'nci, 3'üncü yıllarda verimini almaya başlarız. Bu dikilen kekik aşağı yukarı 6-7 yıl verimi sürer" dedi.

"Kekik güzel bakılırsa 10-15 yıl ömrü olur"

Kekik üreticisi çiftçi Emin Azak, "Önceden toprağı sürüyoruz, ocak haline getiriyoruz ve tohumunu dağıtıyoruz. Tohumlar hafiften çıkmaya başladığı zaman biz bunlara çubuk dikiyoruz, sera yapıyoruz. Sonrada 2-3 ay geçtikten sonra bunu biz ocaktan söküyoruz tarlaya dikiyoruz" dedi.

Azak, kekiklerin ömrünün ne kadar olduğuna değinerek, "Kekiğin bakımına göre değişiyor, güzel bakılırsa 10-15 yıl arasında devam ediyor. Çapasını ve sürümünü güzel yaptıktan sonra biçiyoruz. Biçimin ardından tarlamızda deste halinde bir gün durduruyoruz ve römork ile götürüyoruz. Kekiği patoz ile dövüyoruz sonra çuvallara dolduruyoruz. Kekiği kilo ile İzmir'den gelen tüccarlarımız geliyor ve satıyoruz" diye konuştu.

Denizli'den dünyaya dağıtılacak kekikler ekilmeye başlandı

Pamukkale, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

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