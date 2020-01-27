Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı - Son Dakika

Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı

6 saat önce

DENİZLİ Valiliği'ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 6.8'lik depremin ardından toplanan 1466 çadır ve hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR dolusu battaniye, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı, System.String[]

DENİZLİ Valiliği'ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 6.8'lik depremin ardından toplanan 1466 çadır ve hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR dolusu battaniye, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Denizli'de, afetzedeler için yardım toplandı. Denizli Valiliği'nin açıklamasında, Elazığ'daki depremzedeler için yapılan yardımla ilgili, "24 Ocak 2020 akşamı deprem afeti yaşanan Elazığ ilimize, Denizli Valiliğimize bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 1466 adet çadır, Denizlili hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR battaniye sevkiyatı yapılmıştır" denildi.


Denizli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi
30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Bakan Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'den Elazığlı depremzedelere, çadır ve battaniye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]