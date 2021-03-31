Aydın'da ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika

Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

31.03.2021 11:50
Aydın'da ithalat ve ihracat arttı, System.String[]

Aydın'da Şubat ayı içerisinde ithalat ve ihracatta oranlarında artış yaşandı.

Aydın'da Şubat ayı içerisinde ithalat ve ihracatta oranlarında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı, Şubat ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da genel ticaret sistemine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak 67 milyon 447 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,6 artarak 25 milyon 559 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 26. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı 54 milyon 880 bin dolar ile yüzde 81,37 oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise 11 milyon 758 bin dolar ile yüzde 17,43, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 801 bin dolar ile yüzde 1,19 oldu.

"İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Şubat ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı 24 milyon 87 bin dolar ile yüzde 94,24 oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı 739 bin dolar ile yüzde 2,89 tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 731 bin dolar ile yüzde 2,86 oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

Aydın'dan, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 6 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 5 milyon 775 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 905 bin dolar ile Almanya izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

Aydın'a, 2021 yılı Şubat ayında en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 11 milyon 29 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 3 milyon 94 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 795 bin dolar ile Almanya izledi. - AYDIN

Aydın'da ithalat ve ihracat arttı
Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

İhracat, Denizli, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika Ekonomi


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