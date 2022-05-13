Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi

13.05.2022 11:02
Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi

Milli Eğitim Bakanlığının Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Keban ilçesini gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Keban ilçesini gezdi.

Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından misafir edilen grup, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Grup, daha sonra Keban Barajı, Seyir Tepesi, Fırat Nehri ve Fırat Köprüsü, Çırçır Şelalesi gibi tarihi mekanları gezdi.

YORUMLAR
500
Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı Muş'taki okullar için mobilya üretimi Muş'taki okullar için mobilya üretimi

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Evliya Çelebi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 13 Mayıs'ta gram altın 908 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:20 Fırsatçılar fiyatları katladı! Ev fiyatlarına saatlik zam: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
21:17 Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
18:56 Dini nikahlı eşi tarafından yaralanan kadın: Sanıktan çok korkuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 11:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement