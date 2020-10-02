Denizli'den ihracat rekoru

Denizli'den eylül ayında yapılan ihracat, aylık bazda yüzde 16,4'lük artışla rekor kırdı.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Denizli'nin ihracatının geçen ay bir önceki aya göre yüzde 16,4 artarak 323,5 milyon dolara yükseldiğini belirten Memişoğlu, dış satımın tekstil ve konfeksiyonda yüzde 18, elektrik-elektronikte yüzde 16, makine ve aksamlarında yüzde 23,5, demir-demir dışı metallerde yüzde 29 artış gösterdiğini ifade etti.

Ocak-eylül döneminde ihracat yapılan ülke sayısının 167'ye ulaştığını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Denizli'nin ihracatı yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Denizli'nin ihracatında en yüksek değeri yakaladık ve rekor kırdık. Çok iyi başladığımız ancak pandemi dolayısıyla kısa bir dönem duraklayan ihracatımızın son 4 aydır aralıksız artması ileriki dönemler için güçlü ipuçları veriyor."