Denizli'den ilk hac kafilesi uğurlandı

Denizli'den hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek ilk kafile için uğurlama töreni düzenlendi.

Denizli'den hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek ilk kafile için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, Üçler Mahallesi Hilal Camisi'nde akşam namazı sonrasında düzenlenen törende, hacı adaylarının yolculuklarının hayırlı olmasını diledi.

Palabıyık, "Rabb'im burada bulunan tüm kardeşlerimize, nesillerimize o kutsal topraklara gidebilmeyi nasip eylesin. Yaklaşık 1,5 ay sürecek bir yolculuk ve bu yolculuğu en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabb'imden temenni ediyorum. Sizler Rabb'imizin misafirlerisiniz. Kendi adınıza gittiğiniz gibi bölgemiz adına, ülkemiz adına, tüm Müslümanlar adına gidiyorsunuz. Hem kendiniz hem Müslümanlar için dualarınızı istirham ediyorum." dedi.

Hacı adaylarından Şevket Boztaş, bu yıl ilk defa hac kurasına yazıldığını ve eşiyle beraber kutsal topraklara gideceğini söyledi. Kadriye Boztaş da "Bu bambaşka bir duygu, Allah gidemeyenlere de nasip etsin." diye konuştu.

Kemal Ata, "2010 yılında yazılmıştım, çok şükür bu yıl çıktı. Allah'a şükür yolculuğumuz başladı, heyecanlıyız. İnşallah sağ salim gider geliriz. Eşim ve annem birlikte gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için 10 yıldır beklediğini dile getiren Halil Hundi de "Allah nasip etti, gidiyoruz. Orada kendimiz, ülkemiz ve Müslümanlar için dua edeceğiz." dedi.

Kutsal topraklara gidecek 165 hacı adayı ile 6 din görevlisi, namazı takiben yapılan duanın ardından telbiye ve tekbirlerle uğurlandı.

Kafilenin, Çardak Havalimanı'ndan saat 03.10'da hareket edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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