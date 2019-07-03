Son Dakika Haberleri: Denizli'den ilk hacı kafilesi yarın akşam yola çıkacak
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Denizli'den ilk hacı kafilesi yarın akşam yola çıkacak

1 saat önce

Denizli'den hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesinin yarın akşam uğurlanacağı bildirildi.

Denizli'den ilk hacı kafilesi yarın akşam yola çıkacak, System.String[]
Denizli'den hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesinin yarın akşam uğurlanacağı bildirildi.
Denizli Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'den bin 27 vatandaşın haca gideceğini belirtti. Bu hacı adaylarından 595'i Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) organizasyonunda 432'si de seyahat acentelerinin düzenlediği kafilelerle gideceği bilgisini veren Palabıyık, "Şehrimizden gidecek hacı kafilelerinden üçü Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, ikisi de özel seyahat acenteleri ile toplamda beş kafile gidecek. Her hac kafilesinde bir kafile başkanı, bir bayan irşat görevlisi ve dörder din görevlisi toplamda altı görevlimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Denizli'den hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkacak ilk hacı kafilesinin 4 Temmuz Perşembe akşam namazı sonrası dualarla uğurlanacağını bildiren Palabıyık, şunları kaydeti:
"İlimizin ilk hacı kafilesini yani 1. kafilemizi Üçler Mahallesi Hilal Camisi'nde 4 Temmuz Perşembe günü akşam namazı sonrası düzenleyeceğimiz programla uğurlayacağız. 165 hacı adayımız telbiye, tekbir ve dualarla Çardak Havalimanı'ndan 5 Temmuz Cuma günü saat 03.10'da kalkacak uçakla Medine'ye gidecek. İnşallah 2. kafilemizi 6 Temmuz Cumartesi günü, 3. kafilemizi de, 9 Temmuz Salı günü Çardak Havalimanı'ndan Medine'ye uğurlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:20 Kaynak: AA
Hasan Huseyin, Denizli, Müftü, Kültür Sanat
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