Denizli'den Manisa'ya gelen dilenci şebekesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'den Manisa'ya gelen dilenci şebekesi yakalandı - Son Dakika

Denizli'den Manisa'ya gelen dilenci şebekesi yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinden dilenmek için Manisa'ya gelen şebeke üyeleri, zabıta ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli'den Manisa'ya gelen dilenci şebekesi yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinden dilenmek için Manisa'ya gelen şebeke üyeleri, zabıta ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına kadınların çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığı yönünde ihbar telefonu geldi. Durumu Manisa Emniyet Müdürlüğüne bildiren zabıta, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Denizli'nin Çivril ilçesinden dilencilik yapmak için Manisa'ya geldikleri tespit edilen 11 kişilik dilencilik çetesini çökertti. Yakalanan dilenciler işlemleri yapılmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Halkın manevi duygularını istismar eden bu tür kişilere itibar edilmemesini isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, içlerinde 9 tane çocuğun bulunduğu kadın ağırlıklı dilencileri vatandaşların ihbarıyla yakaladıklarını belirterek, duyarlılık göstererek dilencileri ihbar eden vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA

Denizli, Çivril, Zabıta, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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