36 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

36 yolcu ölümden döndü

04.09.2022 15:59
36 yolcu ölümden döndü

Denizli'den Muğla'ya seyir halinde olan Kamil Koç firmasına ait Mercedes-Benz marka yolcu otobüsünün Muğla-Denizli sınırı Esentepe mevkiinde alev alması sonrası otobüste bulunan 36 yolcu ölümden döndü.

Denizli'den Muğla'ya seyir halinde olan Kamil Koç firmasına ait Mercedes-Benz marka yolcu otobüsünün Muğla-Denizli sınırı Esentepe mevkiinde alev alması sonrası otobüste bulunan 36 yolcu ölümden döndü.

İçeresinde 36 yolcusu bulunan 61 BB 553 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüsün arka bölümünde başlayan yangın sonrası bölgede konuşlu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğinde görevli arazöz ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Orman işçilerinin müdahalesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek otobüs yangını söndürüldü. Otobüste soğutma çalışmaları yapıldı. Otobüs içinde 36 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, yolcular tahliye edilmelerinin ardından güvenli bölgeye gönderildiler.

Tamamen yanan ve kullanılmaz hale gelen otobüste yolculara ait bavul ve eşyalarının itfaiye ve orman işçileri tarafından zarar gelmeden kurtarıldığı öğrenildi. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsü alev alev yandı Yolcu otobüsü alev alev yandı Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış
Kaynak: İHA

Kamil Koç, Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 36 yolcu ölümden döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: 36 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement