Tamamen yanan ve kullanılmaz hale gelen otobüste yolculara ait bavul ve eşyalarının itfaiye ve orman işçileri tarafından zarar gelmeden kurtarıldığı öğrenildi. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kamil Koç, Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 36 yolcu ölümden döndü - Son Dakika

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